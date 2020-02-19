Fedakar babaanneye yardım eli uzandı

Kiracı olduğu evde yüzde yüz engelli torununa bakan fedakâr babaanne Nefise Arslan’a haberimiz sonrası yardım eli uzandı. Hayırseverler evin 2 aylık kirasını öderken bir miktar nakdi yardımda da bulundu.

Doğuştan engelli olan torunu 13 yaşındaki Ezgi Su’ya bakan fedakâr babaanne Nefise Arslan’ın yaşadığı zorlukları anlattığımız haberimiz yankı buldu. 15 Şubat tarihli sayımızda yayınladığımız haberimizin ardından Almanya’dan hayırsever Ömer Korkmaz, kirasını ve faturalarını ödemekte zorlanan babaannenin iki aylık ev kirasını ödedi. Bunun yanı sıra yine bir hayırsever vatandaş da fedakâr babaanneye nakdi yardımda bulundu.

2 AY KİRASI ÖDENDİ

Hayırseverlerin yardımları sonrası gazetemize konuşan Nefise Arslan, “Kış zamanı zor günler geçiriyoruz. Bu aylarda faturalar yüksek geliyordu. Aldığımız verdiğimize yetmiyordu. Allah razı olsun, hayırsever kardeşlerimiz bizim bir nebze de olsa sıkıntımızı giderdi. 2 ay kiramızın ödenmesi, elimize fazladan nakit para geçmesi iyi geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah onların da sıkıntıları, zorluklarını gidersin. Çok mutlu olduk” dedi.

ÖLENE KADAR BAKACAĞIM DEMİŞTİ

Bir apartman dairesinde eşi, 14 yaşındaki oğlu ve hasta torunu ile birlikte 4 kişi oturan fedakâr babaanne Arslan, tekerlekli sandalyeye mahkûm olan kısmı felci torununa için ölene kadar bakacağım derken “Bakmaktan gocunmam. Ölene kadar ben bakacağım torunuma, çünkü o benim canım. Onun annesi de babası da artık benim. Her şeyiyle ben ilgileniyorum. Geceleri bile yalnız bırakamıyorum, yanında yatıyorum. Bazı durumlarda 66 yaşındaki eşim de bakımına yardım ediyor” demişti.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA