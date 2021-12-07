Fen bilimlerini Rap’le öğreten öğretmen büyük ilgi görüyor

Ankara’da Ferhat Öztürk adlı Fen Bilgisi öğretmeni, geliştirdiği müzikli eğitim modeli ile özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Fen dersi konularını rap müziği eşliğinde anlatan Öztürk, beste ve seslendirme yapıyor, klipler çekiyor…

Ankara’da Ferhat Öztürk adlı Fen Bilgisi öğretmeni , geliştirdiği müzikli eğitim modeli ile özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Fen dersi konularını rap müziği eşliğinde, yani rap'le anlatan Ferhat Öztürk, beste ve seslendirme yapıyor, klipler çekiyor, videolar hazırlıyor ve tüm bu özgün ders çalışmaları onbinlerce, yüzbinlerce kişi tarafından izleniyor…

Av Yayınları’nda yazarlık görevini yürüten Ferhat Öztürk Rap müziğini kullanarak, LGS’ye hazırlanan öğrencilerin hem stresin önüne geçtiklerini, hem eğlendiklerini hem de LGS’ye hazırlık konularını kolayca öğrendiklerini kaydediyor. LGS’ye hazırlanan yaştaki öğrencilerin daha çok Rap müziğini tercih ettiklerini belirten Fen Bilimleri Yazarı Ferhat Öztürk, bu teknikle pek çok konuyu öğrettiğini düşünüyor. Öztürk’ün rep’li fen bilimleri eğitimi özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

YÜZBİNLERCE KİŞİ İZLİYOR

Öte yandan Fen Bilimleri konularını beste haline getirerek, müzik eşliğinde seslendiren Ferhat Öztürk, bu öğretme tarzının çok kalıcı olduğuna ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü değerlendiriyor. Rap’lı konu öğretimini kendi Youtube kanalına klip şeklinde yükleyen Öztürk, öğrenciler tarafından gösterilen ilgi ve yapılan çok sayıdaki yorumdan bir hayli memnun gözüküyor.

AYIN EVRELERİ, GÜNEŞ SİSTEMİ HÜCRELER VE DAHA NELER NELER

Rap’lı konu anlatımının binlerce öğrenci tarafından tercih edildiğini vurgulayan Fen Bilimleri Yazarı Ferhat Öztürk; Ay’ın Evreleri, Güneş Sistemi, Hücreler, Mitoz ve Mayoz Bölünme, Dolaşım Sistemleri gibi daha pek çok konuyu Rap sayesinde kolayca öğrettiğini savunuyor. Av Yayınları’nın LGS’ye hazırlıkta Fen Bilimlerinin dışındaki farklı derslerde de bu yöntemi deneyebileceğini anlatan Öztürk, “bu sadece bir öneri” diye ekliyor.

İlksayfagazetesi.com



