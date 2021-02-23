Fen Liseleri’ne bir yenisi daha

Başkent şehir merkezinde sayılı sayıda bulunan Fen Liseleri’ne bir yenisi ekleniyor. Sincan’a bir Fen Lisesi kazandırmak için kollar sıvanırken, proje çalışmalarına başlandı.

Ülkemizin en başarılı liseleri arasında yer Fen Liseleri’nin sayıları artırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda, Başkent şehir merkezinde sayılı sayıda bulunan Fen Liseleri’ne bir yenisi ekleniyor. Sincan’a bir Fen Lisesi kazandırmak için kolları sıvayan yetkililer, proje çalışmalarına başladı.

HACI TURAN PAYLAŞTI

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Sincan’a yapılması planlanan Fen Lisesi ile ilgili çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı: “Sincan’da, Ankara Milletvekilimiz Sn Asuman Erdoğan, İlçe Başkanımız Sn Soner Arslanargun ve teşkilat mensuplarımızla birlikte, Sincan’a yapılacak olan Fen Lisesi’nin projesi hakkında istişare etmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Sincan’a yakışır bir Fen Lisesi olması için çalışmaya devam ediyoruz.”

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