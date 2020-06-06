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"Fena halde beceriksiz"

ABD Başkanı Trump, başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'a, "Fena halde beceriksiz" ve "Washington DC gibi önemli bir şehri yönetecek kadar yetkin değil" ifadeleriyle yüklendi.
"Fena halde beceriksiz"

Siyah Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine yönelik protestolarda tansiyonun düştüğü Washington DC'de Belediye Başkanı Muriel Bowser ve Başkan Donald Trump arasında gerilim tırmanıyor.

Bowser'ın yaptığı açıklamalarda, kentte Ulusal Muhafızlar'ı ve diğer askeri birlikleri istemediğini söylemesi, Trump karşıtı söylemleri ve Beyaz Saray'ın karşısındaki yola "Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir)" yazdırmasının ardından Trump'tan karşı atak geldi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bowser, fena halde beceriksiz ve hiçbir şekilde Washington DC gibi önemli bir şehri yönetecek kadar yetkin değil. Ulusal Muhafızlar sahaya inmeseydi, Bowser Minneapolis Belediye Başkanı'ndan daha iyi iş çıkaramazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Muhafızlar'ın, Washington DC'deki gösterilerde son günlerde 'büyük utançların' önüne geçtiğini belirten Trump, "Bowser, Ulusal Muhafızlar'a iyi davranmazsa, biz daha farklı bir grup getiririz" ifadelerini kullandı.

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