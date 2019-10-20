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Fener Denizli'den 3 puanla döndü

Fenerbahçe yıllar evvel kendisini şampiyonluktan eden belalısı Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Fener Denizli'den 3 puanla döndü

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 39. dakikada buldu. Vedat Muriç'in vuruşunda direkten dönen topu sert bir vuruşla tamamlayan Tolga Ciğerci, sarı lacivertlileri soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda da hız kesmeten Sarı Kanarya, 62'de Vedat Muriç'le farkı ikiye çıkardı. Denizlispor 73'te Oscar Estupinan'ın kafa golüyle ümitlense de bu gol ev sahibi ekibe yetmedi ve Fenerbahçe maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 14 puanla haftayı 3. sırada kapattı. Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Denizlispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlayacak.

ERSUN YANAL'DAN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Max Kruse ile Jailson, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Dirar ve Kruse kadroda yer almazken, Jailson yedek soyundu.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, bu oyuncuların yerine Denizli deplasmanında, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım ile Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'e ilk 11'de yer verdi.

Ayrıca sakatlığı geçen fakat maç eksiği bulunan Victor Moses yedekler arasında yer aldı.

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