Fenerbahçe 3 puanla döndü

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında Max Kruse ve Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 kazandı ve Süper Lig'in ikinci devresine kazanarak başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, ilk golü 51. dakikada Vedat Muriqi'nin asisti ve Max Kruse kafa vuruşuyla attı.

Vedat Muriqi, 90+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran ve maçın sonucunu belirleyen golü attı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 80 ve 90+3. dakikada iki sarı kart ile kırmızı kart gördü.

Gaziantep, 87. dakikada Patrick Twumasi ile eşitlik sayısını buldu.Ancak, hakem Hüseyin Göçek VAR'dan gelen uyarı üzerine Kayode'nin Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin faul olduğuna karar verdi.

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste 2 deplasman galibiyeti aldı ve puanını 34'e yükseltti. Gaziantep ise 18 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek.

Gaziantep ise 24 Ocak Cuma saat 20.00'de Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN NOTLAR

Mücadeleye her iki takım da tedbirli başladı. Gaziantep topu Fenerbahçe'ye bırakıp savunmada çok adamla kaldı ve ön alanda sadece Kayode ile kontra atak düşündü. Fenerbahçe ise iki kanatta birden orta saha kökenli Tolga ve Ozan'ı oynattığı için merkezde kalabalıklaştı ancak dar alanda etkili olamadı.

İlk tehlikeli atak Gaziantep'ten geldi. 7. dakikada Oğuz Ceylan'ın ortasında Jailson ters bir vuruş yaptı ve kaleye yönelen topu Altay son anda kornere çeldi.

Fenerbahçe'nin ilk etkili atağı ise 14. dakikada geldi. Max Kruse'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği etkili pası Tolga Ciğerci iyi takip etti ancak topu kontrol edemeyince pozisyon sona erdi.

İLK YARININ EN TEHLİKELİ POZİSYONU 40'TA

Fenerbahçe, topa hakim olsa da Gaziantep savunmasını aşma konusunda başarı gösteremedi. Düşük tempoda ve pozisyonsuz devam eden maçın ilk yarısının en etkili atağı 40. dakikada duran toptan geldi.

Duran topta Emre Belözoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

İlk yarının sonunda Gaziantep'te sakatlanan Jefferson kenara geldi, yerine Patrick Twumasi girdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarının başında Tolga Ciğerci'yi kenara alarak yerine Garry Rodrigues'i aldı.

Garry Rodrigues, oyuna girer girmez inanılmaz bir pozisyonu değerlendiremedi. Max Kruse'nin ara pasına rakiplerden daha geriden çıkmasına rağmen müthiş hızlanarak yetişen Garry Rodrigues, kaleci Günay'ı da geçti.

Penaltı noktası üzerinde boş kaleye vuruşunu yapan Garry Rodrigues'in şutu direkten döndü. Pozisyonu takip eden Muriqi 'nin vuruşu ağlarla buluştu ancak VAR onayıyla birlikte ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

MURİÇ ORTALADI, KRUSE KAFAYLA ATTI

Üst üste ataklar yapan ve Gaziantep'i bunaltan Fenerbahçe, 51. dakikada Max Kruse ile golü buldu.

Vedat Muriqi'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Max Kruse, altıpas önünde Papy Djilobodji'den önce davranarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluşturdu.

Kayode'nin ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Patrick Twumasi hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta gitti.

MAX KRUSE, GÜNAY GÜVENÇ'İ AŞAMADI

Gaziantep, üst üste ve çok adamla ataklar yaparken Fenerbahçe, 72. dakikada Max Kruse ile net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Vedat Muriqi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Günay Güvenç topa hakim olmayı başardı.

1 dakika sonra Gaziantep, bir etkili atak daha yaptı. Oğuz Ceylan'ın ceza alanına sert kestiği topa Altay Bayındır kritik bir müdahale yaptı ancak topu iyi takip eden Patrick Twumasi kafa vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, 80. dakikada hava topu mücadelesinde Papy Djilobodji'ye faul yaptı ve sarı kart gördü.

Ersun Yanal, mücadeledeki ikinci değişikliğini Max Kruse'nin yerine Deniz Türüç'ü alarak yaptı. Gaziantep'te ise Souleymane Diarra yerine Bartlomiej Pawlowski oyuna dahil oldu.

MURİÇ SKORU BELİRLEDİ

Gaziantep, 87. dakikada Patrick Twumasi ile eşitlik sayısını buldu. Ancak, hakem Hüseyin Göçek VAR'dan gelen uyarı üzerine Kayode'nin Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin faul olduğuna karar verdi.

Vedat Muriqi, 90+2. dakikada maçın sonucunu belirledi.

Hızlı gelişen atakta Ozan Tufan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Vedat Muriqi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Günay Güvenç'in yanından ağlarla buluştu.

MURİÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Vedat Muriqi, düdükten sonra topa vurduğu için hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kart Vedat Muriqi'nin maçtaki ikinci sarı kartı oldu ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadele 2-0 sona erdi ve Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste 2 deplasman galibiyeti elde etti.