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Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak.
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.

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