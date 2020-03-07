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Fenerbahçe Abdullah Avcı iddialarını yalanladı

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada Abdullah Avcı ile anlaşmaya varıldığı iddiaları da yalanlandı.
Fenerbahçe Abdullah Avcı iddialarını yalanladı

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Abdullah Avcı ile anlaşıldığı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında takımın başında Zeki Murat Göle olacağını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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