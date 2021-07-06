Fenerbahçe akşam idmanıyla günü tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, saat 17.00'de günün ikinci idmanına çıktı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.