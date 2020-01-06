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Fenerbahçe, Alanyasporlu Welinton için teklifini sundu

Savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin Alanyaspor'da forma giyen stoper Welinton için teklif yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Alanyasporlu Welinton için teklifini sundu

Sezon başında transfer edilen Adil Rami ve Zanka'dan istediği performansı alamayan Fenerbahçe gözünü Alanyaspor'un başarılı stoperi Welinton'a dikti. Savunmada zaaflar yaşayan sarı-lacivertliler Welinton transferi ile savunma hattının direncini artırmayı planlıyor.

COMOLLI TEKLİFİNİ İLETTİ

Fenerbahçe, önceki gün Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle temasa geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, geçtiğimiz eylül ayında Alanyaspor ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 30 yaşındaki oyuncu için teklifini kulübe iletti.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Welinton Souza, Akdeniz ekibine Katar ekibi Al Khor'dan 2017 Temmuz ayında transfer edilmişti. Welinton, Alanyaspor forması ile bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.

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