Fenerbahçe Ankara deplasmanından tek puanla döndü

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'yle deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ev sahibi ekip 60. dakikada Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 81. dakikada Emre Belözoğlu'nun sert şutuyla karşılık veren Fenerbahçe, kalan dakikalarda pozisyonlar bulmasına rağmen puan kaybını önleyemedi. Bu maça kadar ligdeki son iki karşılaşmasını da kazanan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği engelini aşamadı.

Deplasman fobisi

Fenerbahçe'de deplasman fobisi bu maçta da sürdü.

Ankara'da 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 18 Ocak'ta Gaziantep FK karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 dış saha maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Ozan Tufan stopere, Jailson santrfor arkasına geçti

Fenerbahçe'de ilk yarıda oyun içinde dizilişte ilginç bir değişim yaşandı.

Maça stoperde başlayan Jailson, yaptığı hatalar sonucu 20. dakikada bu bölgeden alındı. Sarı-lacivertlilerde, maça santrfor arkasında başlayan Ozan Tufan, Jailson'un yerine stoperde oynadı. Jailson da Ozan'ın yerine oyundan çıkana kadar 10 numara pozisyonuna geçti.

Geçen hafta da maça Muric'in arkasında hücumda başlayan Ozan Tufan, karşılaşmanın ikinci yarısında bir süre sağ beke geçmişti.

Ömer Faruk, Süper Lig'de ilk kez oynadı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'deki ilk maçını oynadı.

Ömer Faruk, karşılaşmanın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu ilk profesyonel maçına Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında çıkmıştı.

Gençlerbirliği'nde Baiano sakatlandı

Gençlerbirliği'nde ilk yarıda sakatlanan Fabricio Baiano, maça devam edemedi.

Adale sakatlığı yaşayan Brezilyalı ön libero, 27. dakikada yerini Yasin Pehlivan'a bıraktı.

Vinçin üzerinde maç izlediler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada ilginç bir görüntü dikkati çekti.

Eryaman Stadı'nın yanındaki inşaatta bulunan vince çıkan iki kişi karşılaşmanın ilk yarısını bir süre buradan izledi.

İlk yarı

5. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topla buluşan Soner Dikmen, Jailson'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Soner, müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

9. dakikada Soner'in sağdan içeriye çevirdiği topu Jailson ıskaladı. Bir anda topu önünde bulan Stancu'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Gençlerbirliği bir fırsattan daha yararlanamadı. Candeias'ın soldan kullandığı kornerde, Sefa Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

32. dakikada savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun şutunda topu kaleci Altay çeldi. Altay, ikinci pozisyonda kaleye yönelen topu son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

45. dakikada Jailson ile duvar pası yapan Muric'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

57. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muric'in şutunda kaleci topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

60. dakika Gençlerbirliği öne geçti. Erdem Özgenç, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde seken topu iyi takip eden Stancu, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

68. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi.

71. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan yaptığı ortada, Tolgay Arslan'ın ceza sahasında dokunduğu top direğe çarparak auta gitti.

81. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Tolgay'ın pasında Emre Belözoğlu'nun ceza sahası yayı üzerinden gelişine yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

90+1. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci ve savunmanın anlaşamaması sonucu topla buluşan Rodrigues'in kale önünden yaptığı vuruşta, savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 bitti.