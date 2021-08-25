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Fenerbahçe, Avrupa'da tur için mücadele edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Avrupa'da tur için mücadele edecek

Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den naklen yayımlanacak.

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, yarın rakibi karşısında istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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