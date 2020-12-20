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Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek olan Fenerbahçe’de hazırlıklara ara vermeden başlandı.
Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Gaziantep FK maçında ilk 11’de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde çalışırken, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci çalışmalarını salonda sürdürdü.

Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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