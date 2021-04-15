Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35'inci haftasında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.30’da ısınma, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde pas çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Enner Valencia ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.