  • BIST 1.408
  • Altın 454,932
  • Dolar 8,0395
  • Euro 9,6202
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 16 °C
»

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35'inci haftasında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.30’da ısınma, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde pas çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Enner Valencia ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı15 Nisan 2021 Perşembe 13:11
  • NBA'de Golden State Warriors'ı galibiyete Stephen Curry taşıdı15 Nisan 2021 Perşembe 13:10
  • Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray maçı öncesinde hakemlere baskı yapıldığı iddiası15 Nisan 2021 Perşembe 13:10
  • 'Kick boksun kardelenleri' gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi15 Nisan 2021 Perşembe 13:09
  • Hatayspor, Süper Lig'de daha üst sıraları hedefliyor15 Nisan 2021 Perşembe 13:09
  • Avrupa'da yarışacak ilk kadın Türk motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, pistin en hızlısı olmak istiyor15 Nisan 2021 Perşembe 13:08
  • Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numarası İstanbul'da belli oluyor15 Nisan 2021 Perşembe 11:13
  • 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kemer-Elmalı etabı başladı15 Nisan 2021 Perşembe 11:13
  • Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile başarıya inanıyor15 Nisan 2021 Perşembe 11:12
  • Beşiktaş yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak15 Nisan 2021 Perşembe 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti