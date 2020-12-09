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Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın TSİ 22.00'de ALBA Berlin'e konuk olacak.
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk olacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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