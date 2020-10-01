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Fenerbahçe Beko, Avrupa'da 538. maçına çıkacak

THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonun ilk haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk edecek Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 538. maçına çıkacak.
Fenerbahçe Beko, Avrupa'da 538. maçına çıkacak

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 537 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 229 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.

Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertli ekip, iki müsabakayı da kaybetti.

THY Avrupa Ligi'nde 335 maç
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 335 maç yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 197 galibiyet aldı, 138 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.

Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.

Avrupa kupalarında ilk Dörtlü Final 2005'te
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in değişmezi oldu
Sarı-lacivertliler, son 6 sezonun 5'inde yer aldığı Dörtlü Final organizasyonunun değişmez takımlarından biri olmayı başardı.

Fenerbahçe, bu turnuvada 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da Dörtlü Final'de mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

Bu organizasyonda Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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