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Fenerbahçe Beko, NBA oyuncusu Kyle O'Quinn'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı oyuncu Kyle O'Quinn'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko, NBA oyuncusu Kyle O'Quinn'i kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA'de forma giyen başarılı pivot Kyle O'Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." denildi.

2012-2015 yıllarında Orlando Magic'te, 2015-2018 yılları arasında da New York Knicks'te forma giyen 1990 doğumlu oyuncu, 2018-2019 sezonunda Indiana Pacers'a transfer oldu.

Tecrübeli oyuncu, NBA'daki son sezonunu ise Philadelphia 76ers ekibinde geçirdi ve NBA'da toplam 472 maçta forma giydi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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