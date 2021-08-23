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Fenerbahçe Beko, sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Beko, sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Antrenman öncesinde genel menajer Maurizio Gherardini ile başantrenör Aleksandar Djordjevic, saha ortasında oyuncularla ve teknik heyetle kısa bir toplantı yaptı. Yeni transferlerinde yer aldığı sezonun ilk antrenmanda, Senegal Milli Takımı ile 2021 FIBA Afrika Şampiyonası’nda forma giyecek olan Pierria Henry’nin yanı sıra, Olimpiyat Oyunları’nda ülkesiyle final maçına çıkan ve gümüş madalya kazanma başarısı gösteren Nando De Colo izinli olduğu için yer almadı. Sezon açılışında takımı yalnız bırakmayan Fenerbahçe Beko’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, takıma başarılar diledi.  

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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