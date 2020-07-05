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Fenerbahçe Beko, Sırp Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Igor Kokoskov olduğu açıklandı.
Fenerbahçe Beko, Sırp Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Igor Kokoskov olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımımız, Avrupa'nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA'de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır." denildi.

2019 yazında Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörlük pozisyonuna getirilen ve halen görevini sürdüren Kokoskov, 19 sezon NBA'de çalıştı.

Utah Jazz'da, Orlando Magic'de, Cleveland Cavaliers'da, Phoenix Suns'da, Detroit Pistons'ta ve Los Angeles Clippers'ta asistan koçluk yapan Sırp antrenör 2018-2019 yıllarında ise Phoneix Suns'ta başantrenörlük yaptı.

Kokoskov, Detroit Pistons'ta asistan koçluk yaptığı dönemde, NBA'de şampiyonluk yaşayan Amerika doğumlu olmayan ilk koç oldu.

Gürcistan Milli Takımı ile üç kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden deneyimli antrenör, Sacramento Kings'deki görevine NBA'de sezon bitene kadar devam edecek. Sezonun sona ermesinin ardından İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli ekibin başına geçecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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