Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 89-63 yenildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 89-63 yenildi.

Başkent Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.

ALBA Berlin’de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.