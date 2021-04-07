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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34'üncü ve normal sezonun son haftasında yarın İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda çıktığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bitime 2 maç kala normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyerek üst üste 6. kez play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, yarın kazanması ve Anadolu Efes'in AX Armani Exchange Milan'a (İtalya) üstünlük kurması durumunda normal sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi takım avantajını elde edecek.

Yaptığı maçların 19'unu kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise son haftaya 7. sırada girdi. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi ya da 8. basamakta bulunan Rus temsilcisi Zenit'in yenilmesi halinde adını play-off'a yazdıracak.

İki takım arasında 10. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 94-74 üstün tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19'unu Real Madrid, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Çek basketbolcu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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