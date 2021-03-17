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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 14 müsabakanın 12'sini kazandı, Zalgiris ise son 5 maçında 4 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya averajla 7. sırada girdi. Yaptığı maçların 15'ini kazanan ve 14'ünü kaybeden Zalgiris ise 11. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris, 37 sayılık farkla (99-62) kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 15'ini Fenerbahçe, 8'ini ise Zalgiris üstün tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Edgaras Ulanovas ile Alex Perez, Zalgiris'te ise Joffrey Lauvergne, yarın forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

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