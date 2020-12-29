  • BIST 1.441
  • Altın 447,777
  • Dolar 7,4109
  • Euro 9,0693
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.
Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Beko'nun konuğu ASVEL29 Aralık 2020 Salı 10:51
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Viranşehirli köylülere tenis kortu sözü29 Aralık 2020 Salı 09:31
  • Gençlerbirliği 3 puana 3 golle uzandı29 Aralık 2020 Salı 09:30
  • Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçından notlar28 Aralık 2020 Pazartesi 21:53
  • Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı28 Aralık 2020 Pazartesi 19:41
  • Trabzonspor'dan Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama28 Aralık 2020 Pazartesi 16:45
  • BB Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun sözleşmesini feshetti28 Aralık 2020 Pazartesi 15:22
  • Federer kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'a katılamayacak28 Aralık 2020 Pazartesi 14:37
  • Lionel Messi: Geleceğime ilişkin aklımda net hiçbir şey yok28 Aralık 2020 Pazartesi 13:11
  • Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica kariyer rekorunu geliştiriyor28 Aralık 2020 Pazartesi 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti