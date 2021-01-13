Fenerbahçe Beko'nun rekor gecesi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı 96-76 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. TD Systems Baskonia ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı 96-76 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. TD Systems Baskonia ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
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