  • BIST 98.550
  • Altın 378,707
  • Dolar 6,8181
  • Euro 7,4772
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

"Fenerbahçe bizi düşünürse, oturur konuşuruz"

Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu. Vural, "Neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz, 3-5 ay sonra gidiyor" dedi.
"Fenerbahçe bizi düşünürse, oturur konuşuruz"

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, hoca arayışlarını sürdürüyor.

Adı zaman zaman sarı-lacivertli ekiple anılan Yılmaz Vural da geçtiğimiz gün Asist Analiz'in yayınına katılarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''KİM NE YAPMIŞSA BİR FAZLASINI YAPARIM'

"Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Yılmaz Vural, "Vereceğim her cevap Akhisarspor camiasını acıtır. Böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Çok huzurlu çalıştığımız bir kulüpteyiz. Fenerbahçe, bizi düşünürse; oturur konuşuruz. Samimi olayım, bana görev verilirse kim ne yapmışsa bir fazlasını yaparım!'' şeklinde konuştu.

 

"YABANCILAR, ALİ KOÇ'UN PARASINI 1 DAKİKADA BİTİRDİ"

Antrenörlük becerilerini göstermek istediğini belirten Vural, ''Yabancı teknik adamlar Fenerbahçe'yi anlayana kadar çok zaman geçiyor. Ali Koç, 50 milyon euro hibe etti, 1 dakikada bitti para. Türkiye'nin 4. ve 5. büyüğünde çalıştım. Gönül ister 3 büyük takımda da olmak. Kendi antrenörlük becerilerimizi göstermek isterim.'' ifadelerini kullandı.

''BU İŞİ İYİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM''

Teknik direktörlüğü iyi yaptığını düşündüğünü belirten Vural, ''Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ekonomik anlamda dibe batmış takımları ligde tutarsanız başarılı sayılırsınız. Sadece şampiyon hocaları 1. yapıyorlar. Göztepe şampiyonluğunu yazsak kitap olur. Takımlar gelir konuşurlarsa yönetimimizle, neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz da ne oluyor? 3-5 ay sonra gidiyor." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehirspor’a 6 puan silme ve transfer yasağı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:41
  • Podolski pazar alışverişinde görüntülendi10 Nisan 2020 Cuma 16:36
  • Dünya Atletizm Birliğinden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar10 Nisan 2020 Cuma 14:50
  • Utah'ta oynayan Türk basketbolcu Ege Havsa: Oyunculardan kimse kalmadı, bir tek ben varım10 Nisan 2020 Cuma 10:54
  • FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) ertelendiğini duyurdu.10 Nisan 2020 Cuma 09:13
  • A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi09 Nisan 2020 Perşembe 16:57
  • Galatasaray'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede anlamlı karar09 Nisan 2020 Perşembe 14:51
  • Hidayet Türkoğlu: Ligleri tamamlamak istiyoruz09 Nisan 2020 Perşembe 12:26
  • Milli futbolcu Çalhanoğlu'ndan 'Virüse pas yok, evde kalıyoruz' mesajı09 Nisan 2020 Perşembe 09:42
  • Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcularla görüştü09 Nisan 2020 Perşembe 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti