Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu. Vural, "Neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz, 3-5 ay sonra gidiyor" dedi.

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, hoca arayışlarını sürdürüyor.

Adı zaman zaman sarı-lacivertli ekiple anılan Yılmaz Vural da geçtiğimiz gün Asist Analiz'in yayınına katılarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''KİM NE YAPMIŞSA BİR FAZLASINI YAPARIM'

"Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Yılmaz Vural, "Vereceğim her cevap Akhisarspor camiasını acıtır. Böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Çok huzurlu çalıştığımız bir kulüpteyiz. Fenerbahçe, bizi düşünürse; oturur konuşuruz. Samimi olayım, bana görev verilirse kim ne yapmışsa bir fazlasını yaparım!'' şeklinde konuştu.

"YABANCILAR, ALİ KOÇ'UN PARASINI 1 DAKİKADA BİTİRDİ"

Antrenörlük becerilerini göstermek istediğini belirten Vural, ''Yabancı teknik adamlar Fenerbahçe'yi anlayana kadar çok zaman geçiyor. Ali Koç, 50 milyon euro hibe etti, 1 dakikada bitti para. Türkiye'nin 4. ve 5. büyüğünde çalıştım. Gönül ister 3 büyük takımda da olmak. Kendi antrenörlük becerilerimizi göstermek isterim.'' ifadelerini kullandı.

''BU İŞİ İYİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM''

Teknik direktörlüğü iyi yaptığını düşündüğünü belirten Vural, ''Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ekonomik anlamda dibe batmış takımları ligde tutarsanız başarılı sayılırsınız. Sadece şampiyon hocaları 1. yapıyorlar. Göztepe şampiyonluğunu yazsak kitap olur. Takımlar gelir konuşurlarsa yönetimimizle, neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz da ne oluyor? 3-5 ay sonra gidiyor." dedi.