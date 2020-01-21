Fenerbahçe Çeyrek Finalde!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. İlk maçta rakibi ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu skorla ZTK’da adını çeyrek finale yazdırdı.