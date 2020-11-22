Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Geçtiğimiz sezon 17 deplasman maçında sadece 4 galibiyet alan fenerbahçe, bu yıl ilk 5 deplasmanda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon deplasman fobisini yendi.

Uzun yıllar ligde deplasman fobisi yaşayan ve puanların çoğunu dış sahada yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaki başarısını Gençlerbirliği karşısında da sürdürdü.

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada deplasmanda 5 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kaldı.

Ligde sırasıyla Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

Geride kalan 9 haftada 20 puan toplayan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, söz konusu puanların 7'sini seyircisi önünde, 13'ünü ise deplasmanlarda hanesine yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekip ayrıca bu sezon ligde deplasmanda en çok puan toplayan ve gol atan ekip konumunda bulunuyor.

Geçen sezonu şimdiden geçti

Fenerbahçe, deplasmanda ortaya koyduğu performansla geçen sezonu şimdiden geçmeyi başardı.

Ersun Yanal yönetiminde başladığı geçen sezonda ilk 5 deplasman maçından ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile bir beraberlik çıkaran ve 7 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, bu sezon ise çok daha iyi bir grafik sergiledi ve neredeyse puanını 2 katına çıkardı.

Geride kalan sezon 17 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda sadece 4 galibiyet alabilmişti.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ise geçen seneki deplasman galibiyeti sayısını 5. deplasmanda yakaladı ve henüz dış sahada maç kaybetmedi.

15 yıl sonra en iyi deplasman başlangıcı

Fenerbahçe, 15 yıl sonra deplasmandaki en iyi başlangıcına imza attı.

Ligde son olarak 2005-2006 sezonunda Alman teknik adam Christoph Daum yönetiminde ilk 5 deplasmanından 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, 15 yıl sonra aynı başarıyı tekrar etti.

Deplasmanda gole doydu

Fenerbahçe, geçen sezona oranla deplasmandaki en büyük sıçramaya ise gol yollarında yaptı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon ilk 5 deplasmanında 5 gol atarken, sezonu 17 deplasman golüyle tamamlamış ve 1 gol ortalama yakalamıştı.

Erol Bulut'un öğrencileri, bu sezon ise ilk 5 deplasmanında 12 gol buldu.

Fenerbahçe, geçen yıl deplasmanda 1 olan gol ortalamasını, bu sezon 2,4'e taşımayı bildi.

Geçen sezon deplasmanda attığından fazla golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu alandaki kötü istatistiğini de tersine çevirmeyi başardı.