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Fenerbahçe deplasmanda galibiyetle başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe deplasmanda galibiyetle başladı

14’üncü dakikada Gustavo’nun pası ile topla buluşan Deniz’in ceza saha dışından çektiği şutta top yandan dışarıya çıktı. 

17’nci dakikada Frey’in sağ kanattan gönderdiği topta, öndirek önünde vuruş yapan Thiam’ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

25’inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Frey’in yerden çıkardığı pasta bekletmeden sert bir vuruş çıkartan Deniz’in şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

32’nci dakikada Deniz’in ortasında Selim’in eline gelen topta maçın hakemi VAR’a giderek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Beyaz noktaya gelen Caner’in penaltı vuruşunda kaleci Gökhan’ı topu kurtararak gole izin vermedi.

35’inci dakikada savunmadan gelen uzun topu kontrol eden Boldrin, rakip futbolculardan kurtularak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boldrin’in şutunda açıyı iyi kapatan kaleci Altay topu engelleyerek golü önledi.

47’nci dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Deniz’in çektiği şutta top kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.

57’nci dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda Samudio’nun penaltı noktası üzerinden çektiği şutta kaleci Altay’dan seken topta Abdullah’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

60’ıncı dakikada Melnjak’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Skoda’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluşu: 1-0.

75’inci dakikada Caner’in kullandığı kornerde ön direkte kafa vuruşu yapan Gökhan’ı şutunda top kaleci Gökhan’ın çabasına rağmen çizgiyi geçerek gol değeri kazandı: 1-1.

81’inci dakikada rakip futbolcudan seken top ile sırtı dönük şekilde ceza saha içerisinde topla buluşan Frey’in dönerek çektiği sert şutta kaleci Gökhan direğin dibinden topu çıkarmayı başardı.

87’nci dakikada Moroziuk ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Valencia’nın pozisyonunda karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başında geçen Sosa topu filelere gönderdi: 1-2.

90’ıncı dakikada ceza yayı üzerinden Sinan’ın çektiği sert şutta yerden seken topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazandı.
 

MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizespor’un Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, Fenerbahçe maçıyla birlikte 100’üncü kez yeşil-mavili forma altında maça çıktı. Müsabaka öncesi Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Samudio’ya plaket takdim etti. Karadeniz temsilcisi ile 4’üncü sezonuna geçiren 24 yaşındaki futbolcu 99 maçta 30 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’de yeni transferlerden Gökhan, Caner ve Thiam müsabaya ilk 11’de başladı. 4 yeni transfer de yedek kulübesinde yer aldı.

Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas ve Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut takımlarının başındaki ilk Süper Lig maçına çıktılar.

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