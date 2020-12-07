Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada kaybetmiyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi'nin, son çizgi civarından geriye aktardığı topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, Özer'e de çarpan top filelere gitti: 1-0.

17. dakikada sağ kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği top, yandan auta çıktı.

21. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve Cisse dokunamadı.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla hareketlenen Ferdi'nin aktardığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.

34. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortada Rodallega'nın ceza sahası hemen önünden attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

42. dakikada Sosa'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

52. dakikada ceza sahası içinde Mesanovic ve Serdar Aziz'in topa birlikte yükseldiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleme kararı verdi. Ali Palabıyık, pozisyonu izlemeye giderken itirazlarından dolayı Serdar Aziz'e sarı kart gösterdi. Pozisyonu izledikten sonra Serdar Aziz'in elle oynadığına karar veren ve beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık, Serdar Aziz'i ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırdı.

56. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

57. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içi sağ çapraz pozisyondaki Aissati'nin sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı bir kez daha kornere çelişti. Bu sefer sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden topu kaleci Altay uzaklaştırdı.

76. dakikada Sagal'ın ceza alanından attığı sert şutta kaleci Altay, topu kornere uzaklaştırdı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde meşin yuvarlak ile buluşan Mesanovic'in şutunda, topu kaleci Altay bir kez daha kornere çıkardı.

88. dakikada ceza sahası içinde Rodallega ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Ali Palabıyık, Yukatel Denizlispor lehine beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Deplasmanda kaybetmiyor

Deplasmandaki 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayan Fenerbahçe, tek beraberliğini Galatasaray karşısında aldı.

Sarı-lacivertli ekip geçen sezonu dış sahada 4 galibiyetle tamamlamıştı.

Zirvede 3 ekip "23 puan"da

Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmesiyle 11. haftanın ardından zirvede yer alan ilk 3 ekip, 23'er puana ulaştı.

Hafta içinde Göztepe ile erteleme maçında karşılaşacak bir müsabakası eksik Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de 23'er puanla ilk 3 sırada yer aldı.

VAR kararları

Fenerbahçe'de ilk yarının bitiminde Tisserand'ın ağlara giden topu, VAR'dan ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda yine VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ali Palabıyık'ın izlediği pozisyonun ardından Fenerbahçe aleyhine penaltı kararı verildi. Bu pozisyondan önce itirazları nedeniyle sarı kart gören Serdar Aziz, daha sonra pozisyonda elle müdahale yaptığı için ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

88. dakikada Hugo Rodallega ile kaleci Altay Bayındır arasındaki mücadelenin ardından penaltı kararı veren Ali Palabıyık, pozisyonu izledikten sonra kararından vazgeçti.

Fenerbahçe 3. kırmızı kartını gördü

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon Mauricio Lemos ve Sinan Gümüş'ten sonra kırmızı kart gören üçüncü futbolcu Serdar Aziz oldu. Sarı-lacivertli ekip, futbolcularının kırmızı kartla cezalandırıldığı 3 maçı da kazandı.

Fenerbahçe, Lemos'un kırmızı kart gördüğü Fatih Karagümrük maçını ve Sinan Gümüş'ün kırmızı kartla cezalandırıldığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını 2-1 galip tamamlamıştı.

Altay bu sezon ikinci kez penaltı kurtardı

Fatih Karagümrük karşılaşmasında Erik Sabo'nun penaltı vuruşunda gole izin vermeyen Altay Bayındır, bugün de Radoslaw Murawski'nin penaltı atışında geçit vermedi.

Genç kaleci, karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla dikkati çekti.

Papiss Cisse 3. golüne ulaştı

Yukatel Denizlispor karşısında takımının ilk golünü kaydeden Cisse, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının ardından bu sezon 3. golünü attı.

Golcü futbolcu geçen sezon da Denizli'de Alanyaspor formasıyla Denizlispor'a 1 gol kaydetmişti.

Gökhan Gönül'ün 2. gol sevinci

Takımının 2. golünü kaydeden Gökhan Gönül, bu sezon 2. golüne ulaştı.

Tecrübeli futbolcu ilk golünü yine Yukatel Denizlispor maçında olduğu gibi Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunun ardından Çaykur Rizespor karşısında atmıştı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesinin ardından oyuna dahil olan Sadık Çiftpınar, bu sezon ligde ilk kez forma şansı buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında protokol tribününde yaşanan gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.