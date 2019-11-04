  • BIST 99.359
  • Altın 277,372
  • Dolar 5,7008
  • Euro 6,3690
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 4 °C
SON DAKİKAEkim ayı enflasyon rakamları açıklandı
»

Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi İM Kayserispor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

21'inci dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

27'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in kaleye çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.

30'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Isla, Vedat Muriç'e pasını yolladı. Muriç'in çektiği şutu defans kornere çeldi.

35'inci dakikada Kayserispor'da sol açıkta topla buluşan Bilal'in ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.

39'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Emre, ceza sahası içine orta açtı. Yaşanan karambolde Rodrigues'in şutu yandan auta gitti.

45'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in sol açıktan vurduğu şut az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada Fenerbahçe'de ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin vurduğu şut soldan auta gitti.

57'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Umut, ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yaptı ve Altay'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

73'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

75'inci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Rodrigues'in çektiği şut az farkla üstten auta gitti.

78'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya Muriç'in vurduğu kafa vuruşu sağdan auta gitti.

90'ıncı dakikada ceza sahası içinde Deniz'in pasıyla buluşan Muriç'in şutu üstten auta gitti.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Erdinç Sezertam (xx), Süleyman Özay (xx) 

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx), Abdennour (xx), Poulain (x) (Dk. 27 Levent xx), Şamil (x), Bilal (xx) (Dk. 64 Henrique xx), Lopes (xx), Djedje (xx) (Dk. 76 Rienstra x), Yasir (xx), Mensah (xx), Umut (xxx), Adebayor (xx)

FENERBAHÇE: Altay (xx), Hasan Ali (xx), Isla (xx), Serdar (xx), Zanka (xx) (Dk. 77 Mevlüt), Luiz Gustavo (xx), Emre (xx) (Dk. 70 Tolga Ciğerci x), Moses (xx) (Dk. 64 Deniz x), Ozan (xx), Rodrigues (xx), Muriç (xx)

GOL: Dk. 57 Umut (İstikbal Mobilya Kayserispor)

SARI KARTLAR: Yasir (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Rodrigues, Tolga Ciğerci, Serdar (Fenerbahçe)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Koç'un Vedat Muriç kararı02 Kasım 2019 Cumartesi 10:42
  • Fatih Terim sarı kart gördü02 Kasım 2019 Cumartesi 10:26
  • Cimbom 3 puanı hatırladı02 Kasım 2019 Cumartesi 08:38
  • Galatasaray 3 puan ile başladı haftaya02 Kasım 2019 Cumartesi 08:38
  • G.Birliği'nin yeni hocası belli oldu01 Kasım 2019 Cuma 07:41
  • Sahada ilginç anlar... Hakem özçekim(selfie) için sarı kart gösterdi31 Ekim 2019 Perşembe 10:43
  • Yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz31 Ekim 2019 Perşembe 09:00
  • Süper Lig 10. haftanın hakemleri açıklandı31 Ekim 2019 Perşembe 08:26
  • Galatasaray'da Falcao gelişmesi31 Ekim 2019 Perşembe 08:25
  • "Yabancı sayısı düşecek"31 Ekim 2019 Perşembe 08:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti