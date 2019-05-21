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Fenerbahçe Erzurum'u ateşe attı

Spor Toto Süper Ligin 33'üncü haftasında düşme potasından kurtulmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele, Moses’ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.
Fenerbahçe Erzurum'u ateşe attı

2’nci dakikada kazanılan serbest atışı Emrah kullandı. Emrah’ın sert şutu yandan az farkla auta çıktı.

14'üncü dakikada Taylan, cezaalanına girerken sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

23’üncü dakikada Eduok sağdan sert vurdu, kaleci Harun topu güçlükle kornere gönderdi. BB Erzurumspor, korner atışından yararlanamadı.

33'üncü dakikada Dirar’in orta şut karışımı vurduğu topa son olarak Soldado dokundu, kaleci Sehic ayaklarıyla uzaklaştırdı.

40'ıncı dakikada Isla, sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Soldado’nun sert şutunda top auta çıktı.

52’nci dakikada Moses’in soldan ortasına Dirar’ın yarım vole şutunda top yandan auta gitti.

54'üncü dakikada kaleci Sehic’le çarpışan Soldado kendini yerde buldu. Sarı lacivertlilerin penaltı itirazına karşın hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Suat Arslanboğa, VAR’a başvurdu. Görüntüleri izleyen Arslanboğa, penaltı noktasına gösterdi.

59'uncu dakikada penaltıyı kullanan Moses, takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

73’üncü dakikada Tshabalala’nın düşürülmesiyle kazanılan faul atışını Emrah kullandı. Emrah’ın sert şutu üst direkte patladı.

76’ncı dakikada Hakan’ın yaklaşık 25 metreden vurduğu sert şutu kaleci Harun güçlükle kornere çeldi.

88'inci dakikada Hakan’ın soldan ortasında Lokman ayağının içiyle dokundu, top az farkla aut gitti.

89'uncu dakikada Emrah’ın kullandığı köşe atışında kale çizgisi içinde Leo kafasıyla topu üsten auta gönderdi.

Her iki takımın atakları sonuç getirmeyince 90 dakika Fenerbahçe’nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Serkan Ok (xx), İsmail Şencan (xx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Leo (xx), Tolga (xx), Hakan (xx), Kanstrup (xx), Lokman (xx), Taylan (x), Emrah (x), İbrahim (x) (Dk. 65 Tshabalala x), Sunu (xx), Eduok (x) (Dk. 65. Opseth x)

FENERBAHÇE: Harun (xx) - Hasan Ali (xxx), Isla (xx), Serdar (xxx), Tolgay (xx), Skrtel (xx), Jailson (xx), Zajc (xx) (Dk. 80 Mehmet Ekici x), Valbuena (x) (Dk. 25 Moses xxx), Dirar (xx), Soldado (xx) (Dk. 70 Ayew x)

GOL: Dk. 59 (P) Moses (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: İbrahim, Hakan, Sehic, Tolga (BB Erzurumspor) - Valbuena, Tolgay, Skrtel, Serdar. Harun (Fenerbahçe)

Kaynak: Haber Kaynağı
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