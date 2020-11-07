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Fenerbahçe evinde kaybetti

Süper Lig’in 8’inci haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe evinde kaybetti

11’inci dakikada sağ kanattan Caner Erkin’in ortasında ceza alanı içinde ön direkte bulunan Kravets, topu uzaklaştırdı.

23’üncü dakikada ceza sahası dışından Ozan’ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27’nci dakikada Kravets’in ara pasında topla buluşan Milosevic, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girmeden aşırtma vuruş yapan Milosevic’in şutunu Altay çeldi.

31’inci dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, VAR’dan gelen uyarı üzerine golden önce Valencia’nın pozisyonunu inceleyerek elle oynama kararına hükmetti ve gol geçersiz sayıldı.

39’uncu dakikada sağ çaprazdan Ozan’ın ceza sahasına gönderdiği ortasında Thiam kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Sehic’te kaldı.

54’üncü dakikada Caner’in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Abdülkerim topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Perotti’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59’uncu dakikada sağ tarafta topla buluşan Samatta, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Samatta’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

61’inci dakikada Gustavo rakiplerini geçerek topu Ozan’a aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası içinde buluşan Gustavo’nun vuruşunda top dışarı gitti.

67’nci dakikada Guilherme’nin ortasında arka direkte Shengelia’nın kafa ile indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Jevtovic, şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

77’nci dakikada İttifak Holding Konyspor farkı 2’ye çıkardı. Adem’in pasında topla buluşan Kravets, ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

83’üncü dakikada Miya’nın pasında topla buluşan Gilherme’nin yerden vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşma 2-0 İttifak Holding Konyaspor üstünlüğü ile son buldu.

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