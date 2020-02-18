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Fenerbahçe filmi 'Ya İstiklal Ya Ölüm'ün vizyon tarihi belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihinin anlatıldığı, başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı, yönetmenliğini ise Murat Şeker'in üstleneceği 'Ya İstiklal Ya Ölüm' filminin vizyon tarihi belli oldu.
Fenerbahçe filmi 'Ya İstiklal Ya Ölüm'ün vizyon tarihi belli oldu

25 milyon taraftara sahip Fenerbahçe Spor Kulübü'nün finanse ettiği 'Ya İstiklal Ya Ölüm' filminin hazırlıkları sürüyor.

Sugarworkz ve TAFF Pictures ortak yapımı 'Ya İstiklal Ya Ölüm', Türk sinema tarihinin en büyük Kuva-yi Milliye filmi olarak tasarlanıyor.

Filmin yönetmeni Murat Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla film için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM' FİLMİNİN KONUSU NE OLACAK?

Yönetmen Murat Şeker, İstanbul'un işgal yıllarına Kuva-i Milliyecilerin ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün penceresinden bakacak.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun konu alınacağı filmde ünlü oyuncu Nejat İşler, 'Şehit Mehmed' karakterine hayat verecek. İşler, filmde Kuva-i Milliye'ye bağlı Kadıköy grubunun liderini canlandıracak.

Kadrosu yıldızlar topluluğu hüviyetinde olacak film, aynı zamanda Kuva-i Milliye üyesi olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu kadrosunun kurtuluş mücadelesine verdiği eşsiz desteğe oe odaklanacak.

Dönemin futbol tarihine de ayna tutacak 'Ya İstiklal Ya Ölüm' filmi, işgal yılları İstanbulunu dev bir prodüksiyonla beyazperdeye taşıyacak.

'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM' NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Ön hazırlık süreci bir yıldır devam eden filmin, 1 Ocak 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Filmin çekimleri ise 2020 yazında gerçekleşecek.

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