Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu: Oyunun 3'te 2'lik bölümünden gerçekten memnunum

Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, oyunun üçte ikilik bölümünden çok memnun olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 65. dakikadan itibaren oynanan oyunu ise beğenmediğini dile getirdi.

Yedikleri basit 2 golle sıkıntılı dakikalar yaşadıklarını belirten Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyum. Oyunun 3'te 2'lik bölümünden gerçekten memnunum. 65-70'ten sonra oyunun hakimiyetinde rakibimizi ortak ettik. Net ve farklı kazanabileceğimiz maça rakibimizi ortak ederek zorlu sürece girdik ve bunu kendi kendimize yaptık. Tüm arkadaşlarımıza mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yetmiyor, kazanmamız da gerekiyor. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Arkadaşlarımıza rakibimizi maça ortak ettiğimiz için rahatsızlığımızı dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Teknik adam olarak yeni bir kariyer başlangıcı içinde olduğunu anlatan Belözoğlu, maç sonunda kulübenin arkasındaki bir kişiyle yaşadığı tartışmaya ilişkin ise şunları aktardı:

"Rakip soyunma odasında bulunan bir bireye, kulübe arkasındaki bir bireye karşı görev aldığım süre içinde kendi kulübemde hiçbir tutumum olmadı. Son dakikalarda maç istemediğimiz gibi giderken bana bir sataşma oldu. Kendimi tutmam gerekiyor ama karşılıklı bir tepki oldu. Bu, benim istemediğim bir şey. Bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmamamız gerekiyor. Hiç kimsenin, hiçbir oyuncunun bu şekilde konuşmaması gerekiyor. Yine de ben tepkimden ötürü özür diliyorum."

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'de kararlar alınıyor. Her karar da doğru olmayabilir. Erol hoca konusunda biz yönetimimizle bir karar verdik. O dönem için en doğru olduğunu düşündüğümüz için bu kararı verdik. Oyunda gelişme var ama sezon sonu başarı olursa en büyük pay sahiplerinden biri Erol hoca diyebiliriz. O dönemde de çok iyi maçlar oynadı takım. Bir karar veriyorsunuz, karşılığında bir şeyler oluyor. Fenerbahçe çok büyük camia, her konuda refleks verebilir. Önümüzde önemli maçlar var, onlara konsantre olmamız lazım."

Şu anda sadece Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandığını ve kendi hedeflerini düşünmediğini de kaydeden Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Psikolojik üstünlük konusunda herkesin kendine göre değerlendirmesi var. Herkes kendini favori görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Takımımın sorumlusu olarak ben her andan sorumluyum. Oyunda kontrollü olmamız gereken dönemler de var ama ikinci yarıdaki özellikle 65-70'ten sonraki oyun istemediğimiz bir oyun. Her dakikasından her saniyesinden ben sorumluyum. İyisinden de kötüsünden de. Mesut bir hafta bizimle idmana çıktı. Daha sonra kasığında ağrı hissetti ve ayrıldı ama sonra 2 gün yine çıktı. Önümüzdeki maçlarda kendisinden maksimum şekilde faydalanmaya çalışacağız."

"Aynı hatadan 2 gol yedik"

Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, üst üste aynı hatayı yaptıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çeri, düşme hattında bulunduklarını ve aynı hataları tekrarlamamaları gerektiğini belirtti.

İlk yarıda kendileri adına gol beklentisinin düşük olduğunu anlatan Çeri, "Aynı hatadan 2 gol yedik. Bu tür durumlara dikkat etmeliyiz ve problem çözebilmeliyiz. Rakibimiz ilk yarı kısım kısım pozisyonlara girdi. Bunları ikinci yarıda biraz toparladık. Oyunu lehimize de çevirebilirdik ama ne yazık ki 1 tane verilmeyen penaltımız ve sayılmayan golümüz var. Böyle olunca da direnciniz düşüyor. Puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Bu maçı unutmamız lazım. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda Fenerbahçe'nin merkezde kendilerine büyük üstünlük sağladığını da vurgulayan Çeri, "Mert Hakan ve Ozan ile daha çok Pelkas ve Valencia'nın savunma arkasına koşularıyla dikine futbol sergilediler ve diri bir görüntüleri vardı. Biz de önlem almak için ikinci yarı merkeze oyuncu ekledik ve dönen topları almaya başladık. İlk yarıda dönen topları hiç alamadığımız için Fenerbahçe topa daha çok hakimdi." diyerek sözlerini tamamladı