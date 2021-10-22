Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe ile Belçika ekibi Royal Antwerp arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Royal Antwerp öne geçti. Hızlı gelişen atakta Frey'in pasında savunmanın arkasına sarkan Fischer'in içeri çıkardığı topta Samatta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

10. dakikada Fischer'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunda top, kaleci Butez'de kaldı.

18. dakikada Sosa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden çıkardığı topa, Valencia gelişine vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Tisserand'ın kafa vuruşunda, kaleciden seken topu Valencia boş kaleye gönderdi: 1-1

36. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Valencia'nın rakip ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda ilk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Ivanov, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Valencia'nın 'Panenka' vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Valencia, rakip ceza alanında Almeida ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ivanov, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

54. dakikada Verstraete'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Almeida'nın kafa vuruşunda, top yan direk dibinden auta gitti.

62. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Verstraete'nin sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Gerkens'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-2

68. dakikada soldan sıfıra inen Osayi-Samuel'in yerden ortasına ön direkte Rossi'nin dokunuşunda top, kaleci Butez'de kaldı.

80. dakikada Tisserand'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten az farkla auta gitti.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki üçüncü maçında da galibiyet alamadı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada Royal Antwerp'te kiralık olarak oynayan futbolcusu Mbwana Samatta'nın golüyle şok yaşadı. Müsabakanın ilk 15 dakikası konuk takımın üstünlüğüyle geçerken, daha sonra toparlanan sarı-lacivertliler, rakip kalede baskı kurdu.

Oluşan baskı sonucunda kullanılan köşe atışında 20. dakikada Valencia'nın golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, 36. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan bölümde de baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 45. dakikada bir penaltı daha kazandı ve penaltıyı kullanan Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci yarıya da iyi başlayamadı. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden sarı-lacivertliler, 62. dakikada Gerkens'in golüne engel olamadı. Kalan bölümde ürettiği gol fırsatlarından yararlanamayan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu.

Fenerbahçe, bu beraberlikle 3 maç sonunda grubunda puanını 2'ye yükseltti.

Sarı-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım'da Belçika'da Royal Antwerp ile oynayacak.

Valencia'nın 5. golü

Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 5 gole ulaştı.

Play-off'ta HJK Helsinki karşısında hat-trick yapan Valencia, Royal Antwerp karşısında da 2 gol kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Avrupa'da 5 kez gol sevinci yaşadı.

Penaltı kaçtı

Fenerbahçe, mücadele 1-1 devam ederken bir penaltıdan yararlanamadı.

32. dakikada hızlı gelişen atakta Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Müsabakanın hakemi önce maçı devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında oyunu durdurarak pozisyonu izledi ve daha sonrasında penaltı kararı verdi.

36. dakikada topun başına geçen Valencia, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

"Biraz daha farklı oynayabilseydik ikinci yarı 3 puanı alabilirdik"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, ikinci yarıda kendi oyunlarını gösterdiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Priske, maça güzel bir golle başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sonrasında üst üste penaltılar geldi. İkinci yarı kendimizi topladığımızı ve oyunumuzu oynadığımızı düşünüyorum. Biraz daha farklı oynayabilseydik ikinci yarı 3 puanı alabilirdik. Penaltıları doğru bulmuyorum, yanlış kararlar verildiğini düşünüyorum ama hakeme saygı duymak gerekiyor. Sonuçta bu futbol, bireysel hatalardan oluşan bir spor. Bireysel hatalara çok odaklanıp tüm takımın moralini bozamam. Üç maçta bu takımlarla savaşabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Evimizde oynanacak maçlarda 6 puan toplayarak grupta dişimizi göstereceğiz."

"Bir kişi bile 'Bu takım koşmadı, mücadele etmedi' diyemez"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, takımının çok iyi bir ekip ruhuna sahip olduğunu belirtti.

Düzeltmeleri gereken anlar olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Benim için en önemli şey, bu takımda ruh var. İyi bir takımımız var, takım ruhuna sahip takımımız var. İyi oynadığımız bölümler oluyor ama düzeltmemiz gereken anlar da oluyor. Bir kişi bile 'Bu takım koşmadı, mücadele etmedi' diyemez. Biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Tecrübe ve istikrara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin taktiksel anlamda Avrupa'dan geride olduğunu ve rakiplerinin sürekli bu seviyede maçlar yaptığını anlatan Pereira, şöyle devam etti:

"Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Baskımızı kompakt yapamadık. Oyun, sürekli hızlı geçişler şeklinde oynandı. Hızlı oynamak istedik. İlk yarının özeti buydu. İlk yarıya göre ikinci yarıda kompakttık. Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu. Görmek istediğim görüntü 2-2'den sonraydı. Benim bunları düzeltmem gerekiyor. Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz."

Sahadaki tüm oyuncularının taktiği çok iyi anlamaları gerektiğini vurgulayan Pereira, "Benim yapmam gereken oyunculara bunu aşılayabilmek. Bazen bunu yapıyoruz bazen yapamıyoruz. 90 dakika boyunca oyun çok hızlı oynandı, sürekli geçiş oyunları gördük. Çok koştuk ama iyi anlamda değil. Trabzonspor maçından sonra yapmam gereken belki de takım ruhunu yüksek tutmayı becerebilmeliydim. Gol yiyince çok hızlı oynamaya çalışıyoruz. Bir an önce gol atmalıyız diye hızlı oynuyoruz. Bu şekilde oyunu kontrol etmeniz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Seviyelerini yukarı çıkarmaya uğraşacaklarını anlatan Pereira, kaçan penaltıyı Valencia'nın o an öyle inanarak kullandığını ve bunda bir yanlış görmediğini belirterek sözlerini tamamladı.

Szalai: "Tam istediğimizi yapamasak da kazanabilirdik"

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Tam istediklerini yapamasalar da 3 puana yakın takım olduklarını vurgulayan Szalai, şunları aktardı:

"Bugünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Üç puan almak istedik, hak ettiğimizi ancak alamadığımızı düşünüyorum. Tam istediğimizi yapamasak da kazanabilirdik. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Savunmada problem olduğunu düşünmüyorum. Zor takımlara karşı zor maçlar oynuyoruz. Son 2 maçta hatalar yaptık. Üst seviyede yaptığınız hatalar golle sonuçlanıyor. Takım olarak iyi performans sergiledik ama hatalar var, onları düzeltmeye çalışacağız."