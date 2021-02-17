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Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdü; bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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