Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertliler antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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