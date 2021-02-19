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Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 26'ncı haftasında pazar günü evinde Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertliler antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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