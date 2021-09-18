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Fenerbahçe gözünü lige çevirdi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, gözünü Süper Lig'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçına çevirdi.
Fenerbahçe gözünü lige çevirdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ligin 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'nin, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında ilk 11'de oynayan isimlerin yenilenme çalışmasıyla tamamladığı idmana, diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon ile başladığı aktarıldı.

Pas ve gol vuruşu ile devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.

İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın tedavilerine devam edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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