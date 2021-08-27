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Fenerbahçe gruplara yükseldi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, gruplara kaldı.
Fenerbahçe gruplara yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye konuk oldu.

2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.
27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.

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İkinci yarı
52. dakikada sağ taraftan Nazım Sangare'nin ceza alanına ortaladığı topu Valencia, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Tannander'in tuttuğu köşeden ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Browne'nin sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada, Riku Riski gelişine yaptığı güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-3.

90+2. dakikada ceza alanında topla buluşan Fatih Şanlıtürk'ün dönerek yerden vuruşunda top kaleci Tannander'in sağından ağlara gitti: 2-4.
90+4. dakikada sol taraftan gelişen Fenerbahçe atağında Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanına ortaladığı topu Peltola uzaklaştırmak isterken omzuyla kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-5.

Karşılaşma 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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