Fenerbahçe günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi

Salonda ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basına açık yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.
Salonda ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basına açık yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.