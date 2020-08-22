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Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11’i ile çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan Karagümrük, 5’inci dakikada Ndao’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe’nin ise gole yanıtı gecikmedi. Karşılaşmanın 7’nci dakikasında Ozan Tufan’ın penaltı gölüyle sarı lacivertliler durumu 1-1’e getirdi. İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona eren karşılaşmada teknik direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Harun’un yerine Altay’ı, Sadık’ın yerine Ferdi’yi alarak başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının başında 47’nci dakikada Mert Hakan ile öne geçmeyi başardı: 2-1.

Bulut yönetimindeki Fenerbahçe’de, mücadelenin 66’ncı dakikasında Mert Hakan, Gustavo, Thiam, Gökhan Gönül ve Ozan Tufan yerini Zajc, Frey, Murat Sağlam, Jailson ve Deniz Türüç’e bıraktı. Karşılaşmanın 77’nci dakikasında Karagümrük’te Ndao, hızlı hücumda takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Mücadelenin son bölümlerinde ise Rodrigues yerini Muhammed’e bıraktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. 

MURİÇ, DIRAR VE TOLGAY SAKATLIKLARINDAN DOLAYI KADRODA YER ALAMADI

Öte yandan sarı lacivertlilerde kamp kadrosunda yer almayan Allahyar, Tolga Ciğerci ve Sosa maç kadrosunda yer almazken; Vedat Muriç, Nabil Dirar ve Tolgay Arslan’ın ise sakatlıklarından dolayı maçta yer almadığı belirtildi. Sarı lacivertlilerde yeni transferler Sinan Gümüş ve Novak’ın ise antrenman eksikliği nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi. 

KAPTANLAR GÖKHAN VE CANER

Karşılaşmaya, 4 yıl sonra sarı lacivertli formaya dönen Gökhan Gönül kaptan olarak çıktı. Maçın 66’ncı dakikasında oyundan çıkan Gönül, kaptanlık pazubandını yine 4 yıl sonra Fenerbahçe’ye dönen Caner Erkin’e bıraktı.

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