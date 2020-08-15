Fenerbahçe, hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki antrenman maçında bugün İstanbulspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Can Bartu Tesisleri'nde bir antrenman maçı yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, ilk yarıya Altay Bayındır, Caner Erkin, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi 11’iyle; ikinci yarısına ise Harun Tekin, Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Yüksek, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç 11’yle çıktı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin golleri Caner Erkin’in asistinde 22'nci dakikada Serdar Aziz, Zanka’nın asistinde 37'nci dakikada Vedat Muriç, 53'üncü dakikada Alper Potuk (Pen.) ve 73'üncü dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Yeni transferler Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek de bu sezon ilk kez bir karşılaşmada sarı-lacivertli formayı giydi.