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Fenerbahçe istedi, TFF yıldızları kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin armasındaki yıldız haklarını kullanmamak için yaptığı başvurunun üzerine sarı-lacivertlilerin yıldızlarını internet sitesinden kaldırdı.
Fenerbahçe istedi, TFF yıldızları kaldırdı

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama:

Kulübümüz, 9 Ağustos 2021 tarihinde, 2021-2022 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Fenerbahçe Futbol A.Ş. arması görsellerinde Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı’nın “Şampiyonluk Yıldızları” başlıklı 16. maddesi kapsamında kulübümüze tanınan “yıldız takma” hakkımızı kullanmayacağımızı, bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililerce kulübümüzün armasının kullanıldığı her türlü kayıt, görsel, belge ve sair mecrada armanın üzerinde yer alan yıldızların kullanılmaması talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir.
 
İlgili talebimize istinaden Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen yanıt aşağıda tüm camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
                                                                                                                      10.08.2021
Ünite: Maç Planlama Müdürlüğü
Sayı: 2021/35-11/562
Konu: Yıldız Kullanımı Hk.
 
FENERBAHÇE A.Ş. KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA
 
İLGİ: 09.08.2021 tarih ve 407 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ile 2021-2022 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Sportif Ekipman Talimatı’nın 16.maddesi hükmü gereği logonuzun üzerinde yıldız takma hakkınızı kullanmayacağınızı belirtmektesiniz.
 
Anılan talimat maddesi;
“En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler”
Hükmünü içermektedir.
 
Yukarıda belirtilen düzenleme ve talebiniz doğrultusunda; Federasyon kayıtlarımızdaki logonuz, ilgi yazınız ekinde Federasyonumuza gönderilen aşağıdaki logo ile değiştirilmiştir.
 
Bilginize sunarım.
 
Saygılarımla
 
Özcan Şepik
Genel Sekreter Yardımcısı

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