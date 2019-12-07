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Fenerbahçe Kadıköy'de çok farklı

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlebirliği’ni 5-2 mağlup etti.
Fenerbahçe Kadıköy'de çok farklı

3’üncü dakikada Emre’nin kafa pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues’in altıpasın hemen dışından attığı şutta kaleci Ertaç gole izin vermedi. Seken topta Rodrigues diziyle bir vuruş yaptı, kaleci Ertaç topun sahibi oldu.

9’uncu dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Candeias hızlı rakip sahaya geçti. Candeias’ın pasında Serdar Aziz’den seken topla buluşan Sio’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top ağlarla buluştu: 0-1.

15’inci dakikada Kruse’nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Isla ortasını yaptı. Altıpas üstündeki Muriç’in dokunamadığı top arka taraftaki Rodrigues’e geldi. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

23’üncü dakikada maça eşitlik geldi. Sadık’ın pasıyla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Isla ortasını yaptı. Muriç’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

32’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Isla’nın kaptığı topla buluşan Kruse, pasını Luiz Gustavo’ya aktardı. Luiz Gustavo, topu biraz sürdükten sonra uzak mesafeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

39’uncu dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Kruse’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues’ten önce savunma araya girdi. Ceza sahası içinde Candeias’tan kayarak topu olan Muriç, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç’ın altından ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

50’nci dakikada Muriç’in pasıyla ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Kruse’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

68’inci dakikada Muriç’in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kruse’nin şutunda kaleci Ertaç iki hamlede topun sahibi oldu.

75’inci dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ozan Tufan’ın pasıyla topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-1.

78’inci dakikada Gençlerbirliği farkı 2’ye düşürdü. Nadir Çiftçi’nin pasında Fenerbahçe savunmasına çarpan top ceza yayı üstündeki Stancu’nun önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Altay’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-2.

87’nci dakikada Kruse skoru belirledi. Tolgay Arslan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues, ceza sahası içine girdikten sonra boş durumdaki Kruse’yi gördü. Kruse, boş kaleye topu ağlara gönderdi: 5-2.

Mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup etti.

STAT: Ülker

HAKEMLER:  Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

FENERBAHÇE: Altay- Isla, Sadık, Serdar (Dk. 46 Ferdi), Hasan Ali, Gustavo, Emre (Dk. 57 Jailson), Ozan Tufan, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç (Dk. 77 Tolgay Arslan)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç - Polomat, Flavio Ramos, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Baino, Sessegnon, Berat Özdemir (Dk. 65 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Giovanni Sio (Dk. 85 Sefa Yılmaz), Bogdan Stancu

GOLLER: Dk. 23 - 39 Muriç, Dk. 32 Luis Gustavo, Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Max Kruse  (Fenerbahçe) - Dk. 9 Sio, Dk. 78 Stancu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ozan Tufan, Muriç, Hasan Ali (Fenerbahçe) – Sio, Polamat, Candeias, Stancu (Gençlerbirliği)

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