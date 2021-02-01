Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kafile Hatay Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Süper Lig lideri Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için saat 17.00 sıralarında Hatay’a geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, saatler öncesinden geldiği Hatay Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladılar. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi.

MESUT ÖZİL İÇİN YERE YATTILAR, POLİS ENGELİNİ ZORLADILAR

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil’i görmek ve onunla fotoğraf çekebilmek için birbirleri ile yarışan taraftarlardan bazıları yere yatıp, polis engelini zorladılar. Çok sayıda taraftar, cep telefonlarıyla tarihi anları kayıt altına aldı. Kafile havalimanından çıktığı anda hep bir ağızdan tezahürat yapan taraftarlar, Mesut Özil’e karşı olan sevgilerini dile getirdiler. Bu sırada taraftarlar koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Güvenlik önlemleri arasında otobüse binen Özil, taraftara el salladı.

Fenerbahçe, yarın saat 16.00’da Atakaş Hatayspor ile Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.