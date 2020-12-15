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Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın saat 21.00’de Ülker Stadyumu'nda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçına hazır

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00’da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Tolga Ciğerci, Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta’nın ise tedavilerine devam edildi.

Sarı lacivertli ekip, yarın saat 21.00'de Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

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