Fenerbahçe, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapılan idman öncesinde genç kaleci Ertuğrul Çetin'in doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden Ertuğrul, bu jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'da ısınma, kuvvet ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde pas çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlarken; Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın 17:30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.