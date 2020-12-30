Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 12.30’da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Jose Sosa sahada bireysel çalışmalarına devam ederken; Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti de çalışmalarını bireysel programlar dahilinde salonda sürdürdü.
Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.