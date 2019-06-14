Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı

Fenerbahçe, transferdeki ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Valbuena ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, sol kanat transfer için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu.
Kanarya'nın, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu Konoplyanka'yla anlaşmaya vardığı öğrenildi.
TOP SCHALKE'DE
Alman ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmenin feshi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Yıldız futbolcu kulübünü ikna ederse, Fenerbahçe transferi bedelsiz bir şekilde gerçekleştirecek.
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