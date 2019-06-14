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Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı

Uzun süredir Valbuena'nın yerini doldurmak için oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı

Fenerbahçe, transferdeki ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Valbuena ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, sol kanat transfer için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu.

Kanarya'nın, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu Konoplyanka'yla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TOP SCHALKE'DE 

Alman ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmenin feshi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Yıldız futbolcu kulübünü ikna ederse, Fenerbahçe transferi bedelsiz bir şekilde gerçekleştirecek.

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