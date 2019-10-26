Fenerbahçe Konyaspor'u ezdi geçti

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u Garry Rodrigues, Zanka, Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Vedat Muriç'in golleriyle 5-1 yendi. Konyaspor'un tek sayısını ise Serdar Aziz (kendi kalesine) kaydetti.